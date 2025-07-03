Верховный суд поставил точку в споре о завершении обгона в запрещенной зоне

Верховный суд России окончательно разъяснил спорную ситуацию, связанную с завершением обгона в местах, где он не допускается. Даже если маневр начали на разрешенном участке дороги, но закончили в зоне действия знака «Обгон запрещен» или через сплошную линию разметки, это считается нарушением ПДД.

Верховный суд признал виновным водителя из Ярославской области, лишенного в феврале 2024 года «прав», пишут «Известия». Он утвержал, что начал обгон там, где это было разрешено, а завершил — через сплошную. Но поскольку годом ранее герой этой истории уже привлекался к ответственности за выезд на встречку, маневр обернулся лишением ВУ. Водитель пытался оспорить решение в судах всех инстанций и дошел до Верховного, но и там поддержки не нашел.

Судья сослался на правовую позицию Конституционного суда, согласно которой нарушение определяется фактом нахождения автомобиля на встречной полосе в запрещенном месте — независимо от того, где начался маневр. Таким образом, водитель обязан убедиться, что успеет завершить обгон до начала зоны с ограничениями.

Правила дорожного движения требуют от автомобилистов заранее оценивать безопасность маневра, включая достаточность свободного пространства для возврата на свою полосу. Если водитель не уверен, что успеет завершить обгон до запрещающих знаков или разметки, от него следует отказаться.

И хотя теоретически возможны исключительные обстоятельства, вынуждающие завершить обгон в неположенном месте, на практике доказать их обоснованность крайне сложно. В текущей судебной практике подобные случаи редко рассматриваются как форс-мажор. Суды ориентируются на формальные признаки нарушения, а бремя доказывания невиновности лежит на водителе.