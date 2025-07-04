В Госдуме призвали вернуть водителям 50-процентную скидку на оплату штрафов

В нижнюю палату парламента поступил законопроект, который в случае принятия позволит автомобилистам снова получать скидку в размере 50% при оплате административных штрафов в течение 20 дней. Такая система послаблений хорошо показывала себя на протяжении многих лет.

Соответствующий документ внес на рассмотрение депутатов Госдумы глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он заявил в своем официальном телеграм-канале, что привычная скидка работала вполне нормально, повышая собираемость по штрафам, а при их обжаловании снижала административную и судебную нагрузку на должностных лиц.

Г-н Нилов счел нынешний аналогичный 25-процентный дисконт очередным давлением на российских водителей и задался вопросом, зачем это было сделано.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, как изменилась статистика нарушений ПДД в России за прошлый год. Подавляющее большинство штрафов помогли выписать автоматические комплексы фото- и видеофиксации.