В Госдуму внесли законопроект о повышении пошлин для автовладельцев

Кабинет министров подготовил законопроект о значительном повышении госпошлин для автомобилистов. Изменения затронут широкий спектр транспортных услуг — в том числе вырастет стоимость оформления документов, связанных с регистрацией машин, а также водительских удостоверений.

РИА Новости сообщили, что законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму и в случае одобрения может вступить в силу уже 1 сентября 2025 года. Тогда стоимость изготовления паспорта транспортного средства (ПТС) поднимется с 800 до 1200 рублей, а внесение изменений в существующий обойдется в 525 рублей вместо прежних 350.

Регистрация автомобиля также станет дороже: бумажное свидетельство будет стоить 1500 рублей, пластиковый документ нового образца — 4500. Еще более значительно вырастет цена водительского удостоверения. За стандартные пластиковые «права» теперь придется заплатить 4000 рублей, а за ВУ нового формата — 6000 рублей.

Международное водительское удостоверение подорожает в два раза до 3200 рублей. Аналогичное повышение ожидается и в других категориях: свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов будет стоить 2250 рублей, а его продление — 1500.

Отдельные корректировки коснутся государственных номерных знаков. Так, транзитные номера для автомобилей и прицепов подорожают до 2400 рублей, а стандартные регистрационные знаки — до 3000. Для мотоциклов и прицепов стоимость этой услуги увеличится до 2250 рублей.