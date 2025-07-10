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Госдума смягчит штрафы для таксистов за отсутствие страховки пассажиров

Законопроект ставит под угрозу жизнь и здоровье клиентов сервиса

В России могут существенно уменьшить штрафы для таксистов за работу без полиса ОСГОП. Госдума, совершенно не подумав о последствиях для клиентов сервиса, приняла в первом чтении законопроект, который пересмотрит систему наказаний для перевозчиков.

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Автор
Александр Проневский

Изображение Госдума смягчит штрафы для таксистов за отсутствие страховки пассажиров

Как сообщает «Интерфакс», инициатива направлена на разделение ответственности между крупными транспортными компаниями и таксопарками. Сейчас за отсутствие обязательного страхования гражданской ответственности перед пассажирами должностные лица рискуют получить штраф в 40 000-50 000 рублей, а компании — от 500 000 до 1 миллиона рублей.

Авторы законопроекта, внесенного еще в марте этого года группой депутатов, предлагают снизить для водителей такси санкции до 1000-5000 рублей, для ИП — до 20 000-25 000, а для юридических лиц — до 30 000-40 000. Особое внимание уделяется случаям, когда перевозчик не информирует пассажиров о страховщике — сейчас за это предусмотрены штрафы от 1 до 3 тысяч рублей для должностных лиц.

Такой подход объясняется тем, что действующие нормы изначально создавались для авиа- и железнодорожных компаний, а их применение к такси может привести к массовому банкротствам операторов. В комитете Госдумы поддержали концепцию изменений, отметив их актуальность и обоснованность. Вот только как бы снижение санкций не привело к массовому отказу перевозчиков оформлять полисы ОСГОП. Ведь в этом случае пассажирам придется в случае чего (а аварийность с участием машин такси растет) восстанавливать здоровье за свои деньги.

Законопроект затрагивает всех участников рынка пассажирских перевозок — от крупных федеральных сетей до индивидуальных предпринимателей. При этом речь идет исключительно о легковом такси — требования к другим видам транспорта останутся без изменений. В случае окончательного принятия поправки вступят в силу сразу после официальной публикации.

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