Российским водителям рассказали, где стало больше дорожных камер

За этот неполный год в ряде областей нашей страны существенно увеличилось число дорожных камер, следящих за соблюдением Правил дорожного движения. Например, в Ярославском регионе свежие комплексы установили в 120 местах, а общее число подконтрольных территорий выросло там до 240.

Как сообщает «Коммерсантъ», в Первопрестольной камер больше не стало, однако 450 уже имеющихся комплексов заменили новыми. Всего в Москве функционируют 3800 стационарных устройств и 60 передвижных.

Тем временем под Волгоградом количество следящих за автомобилистами камер приблизилось к чертовой дюжине, дойдя до 665 штук. При этом 261 из них — новые стационарные. В Дагестане прибавка составила 334 единицы, что в целом подняло планку республики до 744 камер. На данный момент две сотни из них пока «не видят» нарушителей, поскольку полностью не настроены.

Кстати, в Приморье стали активны 19 дополнительных камер видеофиксации — их монтажом занимались еще в конце прошлого года. А во Владивостоке, за которым закреплен статус краевой столицы, собираются установить еще 18 аналогичных устройств. В Саратовской области парк с учетом новой сотни камер довели до 751 экземпляра.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, сколько нарушений ПДД выявили дорожные камеры в Москве за пять месяцев 2025 года.