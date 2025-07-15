В России предложили пересмотреть статус машин с правым рулем

Идею пересмотра условий выезда праворульных автомобилей на дороги общего пользования выдвинули представители МВД. Согласно статистике ведомства, импорт подобного транспорта из восточных стран продолжает увеличиваться, как и доля связанных с ним аварий.

Такие авто признали в два раза опаснее обычных

Как сообщает «Федерал Пресс», инициатива по машинам с правым рулем отражена в проекте новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года. В перспективе речь идет о нововведениях до 2036 года.

По данным МВД, в прошлом году на ДТП с участием праворульных авто в нашей стране пришлось более 10% от общего числа дорожных аварий. Оказалось, что транспортный риск для этих машин вдвое превосходит аналогичные цифры по леворульным.

Кроме того, в проекте Стратегии отмечена актуальность обновления отечественного автопарка, а также внедрения систем безопасности, которые помогут свести к минимуму последствия ошибок водителя.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, как в России планируют снизить смертность на дорогах в 1,5 раза.