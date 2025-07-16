Госдума одобрила увеличение штрафов за навязывание «допов» автомобилистам

В России намерены ужесточить наказание для продавцов за навязывание дополнительных услуг автовладельцам: штраф может вырасти сразу в 50 тысяч раз до 100 000 рублей. И эта идея получила первоначальное одобрение в нижней палате парламента.

Как сообщает ТАСС, если соответствующий документ с поправками в КоАП (Кодекс Российской Федерации об административных правонарушения) власти одобрят полноценно, то новые штрафы вступят в законную силу уже осенью. Есть все шансы, что это может произойти 1 сентября.

По мнению авторов инициативы, актуальные штрафы за «допы» не могут умерить аппетиты отечественных автодилеров, поскольку потенциальная прибыль с лихвой покрывает вынужденные расходы, поступающие в государственную казну. По этой причине размер наказания предлагают резко повысить. Планка для должностных лиц может составить от 100 до 300 тыс. «деревянных». Юридическим повезет еще меньше, им грозит от 250 тыс. до миллиона.

Напомним, на сегодняшний день навязывание дополнительных товаров и услуг в России карается штрафом в соотетствии с частью 2.1 статьи 14.8 КоАП. Должностные лица платят в казну 2-4 тыс. рублей, юридические — от 20 до 40 тыс.