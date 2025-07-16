Штрафы автомобилистов принесли Москве более 19 млрд рублей

По итогам 2024 года в казну Первопрестольной водители направили 19,3 млрд рублей. Эти деньги появились благодаря штрафам, выписанным нарушителям Правил дорожного движения.

Информацией о поступлениях в московский бюджет в своем телеграм-канале поделился автоюрист Александр Шумский. Оказалось, что только наказание рублем за нарушение правил остановки и стоянки дало возможность пополнить столичную казну на 3,8 млрд рублей. А за нежелание автовладельцев оплачивать парковку и расставаться с деньгами при проезде по платным дорогам вылилось в 11,6 млрд рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что москвичи накопили миллионные долги за неоплаченные парковочные штрафы. Рекордная сумма у одного автовладельца достигла 235 тыс. рублей. Кроме того, за полгода в Москве выписали более 34 тыс. штрафов за парковку на набережных.