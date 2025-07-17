Госдума ужесточает наказание за непропуск машин с мигалками

Как сообщает «Интерфакс», теперь водители, не уступившие машинам с синими или красно-синими мигалками и специальным звуковым сигналом, а также с нанесенными на кузов цветографическими схемами и надписями, заплатят штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей. Кроме того, нарушителей могут лишить «прав» на срок от шести месяцев до года. Ранее наказание составляло от 4,5 до 7,5 тысячи рублей, чего, по мнению инициаторов, было недостаточно.

Помимо прочего, новый закон вводит ответственность за непропуск транспорта, у которого отсутствуют специальные цветографические схемы, но включены проблесковые маячки синего и красного цветов вместе со звуковым сигналом. Это касается, в частности, машин сопровождения — например, автомобилей Федеральной службы охраны, следующих за транспортом высокопоставленных лиц. За игнорирование таких авто водителям грозит штраф в размере от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение «прав» на срок до года (прежде — предупреждение или 500 рублей).

Поправки, предложенные главой думского комитета по безопасности Василием Пискаревым, направлены на устранение пробелов в законодательстве. Они призваны обеспечить беспрепятственное движение спецтранспорта, включая машины скорой помощи, пожарной службы, полиции и других ведомств. Законопроект также получил поддержку ключевых ведомств — таких, как МВД, Минтранс, Минфин и Минюст.