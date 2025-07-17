В Татарстане могут запретить продажу бензина детям и подросткам

В Татарстане делают шаг к повышению безопасности на дорогах, вводя ограничения на продажу бензина несовершеннолетним. Новый законопроект, принятый в первом чтении, направлен на снижение числа аварий с участием подростков на мототранспорте.

Для нарушителей введут штраф в размере 150 тысяч рублей

Как сообщает Госсовет Татарстана, в республике запрещают продажу автомобильного бензина лицам младше 18 лет, чтобы сократить травматизм и гибель детей в дорожно-транспортных происшествиях.

Инициатива вызвана ростом числа аварий с участием несовершеннолетних, управляющих мопедами, квадроциклами и питбайками. По данным Госавтоинспекции республики, в прошлом году количество таких ДТП увеличилось на 40% по сравнению с 2023 годом, а число погибших подростков выросло втрое.

Правда, законопроект предусматривает одно исключение: подростки старше 16 лет, уже имеющие водительские «права» (такое допускается для категорий М и А1), смогут заправлять свои транспортные средства без ограничений.

Новый закон закрепляет запрет и вводит штрафные санкции за продажу бензина детям. Для обычных граждан наказание составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 150 тысяч рублей.