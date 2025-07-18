Карельские депутаты призвали ужесточить процедуру возврата водительских «прав»

В Карелии обсуждают ужесточение процедуры возврата удостоверений для тех, кто был лишен «прав» за вождение в нетрезвом виде. Инициатива направлена на усиление контроля за автомобилистами и снижение числа аварий. И если она получит поддержку, то гражданам придется доказывать отсутствие психологической и физической зависимости от пагубной привычки.

Как сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Карелии, проект поправок предполагает введение дополнительных мер, направленных на профилактику и, при необходимости, лечения зависимостей. Обращение с этой инициативой будет направлено первому заместителю председателя правительства России Денису Мантурову.

По мнению карельских парламентариев, действующие правила, которые требуют лишь оплаты штрафа, пересдачи теоретического экзамена в ГИБДД и прохождения медицинской комиссии, недостаточно строгие для таких нарушителей. Подтверждение права на вождение для них будет включать обязательные консультации с психологом, тестирование и другие процедуры, соответствующие государственным наркологическим стандартам.

Председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец подчеркнул, что инициатива направлена на заботу о безопасности граждан. Он отметил, что при разработке предложения депутаты консультировались с врачами и представителями наркологических служб, чтобы учесть все аспекты проблемы.