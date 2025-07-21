В Госдуме предложили сделать бесплатными парковки у социальных объектов

Представители фракции «Справедливая Россия — За правду», депутаты Сергей Миронов и Дмитрий Гусев, выступили с идеей освободить водителей от платы за парковку около «объектов социальной инфраструктуры». Под таковыми подразумеваются больницы, образовательные учреждения, спортивные, культурные, религиозные и прочие организации.

О том, что соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, сообщила редакция 360.ru со ссылкой на документ. По словам Сергея Миронова, искать бесплатное место для машины или платить за стоянку сейчас часто становится серьезной проблемой, особенно для семей с небольшим доходом. Но если инициатива получит поддержку, то родителям, которые привозят детей в школу, пациентам, спешащим в больницу, или посетителям культурных мероприятий больше не придется беспокоиться о парковке.

Дмитрий Гусев, поддерживая коллегу, отметил, что нововведение улучшит качество жизни граждан. Даже короткий бесплатный период позволит людям оперативно справляться со своими делами — будь то доставка ребенка в детский сад или визит в поликлинику. Это избавит водителей от стресса и сэкономит им время и деньги.