Компенсацию за затопленное из-за ливня авто можно будет получить по ОСАГО

Депутаты Государственной думы предложили изменить правила обязательного автострахования так, чтобы владельцы машин, пострадавших от ливней, могли рассчитывать на компенсацию. Сейчас автовладельцы, не имеющие КАСКО, остаются с проблемой один на один.

Как сообщает ТАСС, депутаты от фракции «Новые люди» направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть систему ОСАГО, чтобы она включала компенсации за повреждения машин, пострадавших от ливней. Авторы инициативы — Ярослав Самылин, Антон Ткачев и Георгий Арапов — считают, что действующие правила страхования оставляют автовладельцев без защиты перед стихийными бедствиями. Инициатива депутатов пока находится на стадии обсуждения, и ее дальнейшая судьба зависит от решения правительства.

В последние несколько лет ливни и штормы в Москве, Подмосковье, а также других регионах России стали частым явлением. Только за ночь и утро 21 июля 2025-го в столице выпала месячная норма осадков, и множество автомобилей оказалось под водой. Машины, оставленные на парковках или дорогах, получают серьезные повреждения, а их владельцам приходится оплачивать ремонт из своего кармана.

Депутаты отмечают несправедливость ситуации: обязательная страховка не защищает от распространенных природных катаклизмов. И это большая проблема для тех, кто не может позволить себе дополнительный полис КАСКО. Расширение покрытия ОСАГО могло бы решить проблему хотя бы частично. В обращении к Мишустину парламентарии просят поручить профильным ведомствам изучить возможность таких изменений.