Госдума ужесточила наказание за непропуск автомобилей с мигалками

Госдума приняла в третьем окончательном чтении поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые ужесточают наказание для водителей за непропуск спецтранспорта. Изменения направлены на обеспечение беспрепятственного проезда машин экстренных служб и других автомобилей с проблесковыми маячками.

Штрафы вырастут до 10 тысяч рублей, а «права» могут отобрать на год

Теперь водители, которые не уступят дорогу машинам с цветографическими схемами, синими или красно-синими проблесковыми маячками и звуковым сигналом, рискуют получить штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей. В некоторых случаях наказание может быть еще строже — вплоть до лишения «прав» на срок от шести месяцев до года.

Те же меры будут применяться к тем, кто не пропустит транспорт без специальных меток, но с включенными маячками и звуковым сигналом, а также автомобили сопровождения. Ранее за такое нарушение предлагали штрафовать на сумму от 5,5 до 7,5 тысяч рублей, но в итоговой версии документа санкции ужесточили.

Для сравнения: ранее непропуск машины с синим маячком и звуковым сигналом грозил водителю либо предупреждением, либо минимальным штрафом в 500 рублей. Если же речь шла про спецтранспорт, то штраф составлял от 4,5 до 7,5 тысяч рублей, а «права» могли отобрать на срок от трех месяцев до года.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, разработанное Минтрансом, которое уточняет правила пропуска спецтранспорта. Теперь водители обязаны освободить полосу, перестроившись на соседнюю или съехав на обочину, если это возможно.