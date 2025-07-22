11

Госдума ужесточила наказание за непропуск автомобилей с мигалками

Штрафы вырастут до 10 тысяч рублей, а «права» могут отобрать на год

Госдума приняла в третьем окончательном чтении поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые ужесточают наказание для водителей за непропуск спецтранспорта. Изменения направлены на обеспечение беспрепятственного проезда машин экстренных служб и других автомобилей с проблесковыми маячками.

Поделиться
Автор
Александр Проневский

Изображение Госдума ужесточила наказание за непропуск автомобилей с мигалками

Теперь водители, которые не уступят дорогу машинам с цветографическими схемами, синими или красно-синими проблесковыми маячками и звуковым сигналом, рискуют получить штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей. В некоторых случаях наказание может быть еще строже — вплоть до лишения «прав» на срок от шести месяцев до года.

Те же меры будут применяться к тем, кто не пропустит транспорт без специальных меток, но с включенными маячками и звуковым сигналом, а также автомобили сопровождения. Ранее за такое нарушение предлагали штрафовать на сумму от 5,5 до 7,5 тысяч рублей, но в итоговой версии документа санкции ужесточили.

Для сравнения: ранее непропуск машины с синим маячком и звуковым сигналом грозил водителю либо предупреждением, либо минимальным штрафом в 500 рублей. Если же речь шла про спецтранспорт, то штраф составлял от 4,5 до 7,5 тысяч рублей, а «права» могли отобрать на срок от трех месяцев до года.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, разработанное Минтрансом, которое уточняет правила пропуска спецтранспорта. Теперь водители обязаны освободить полосу, перестроившись на соседнюю или съехав на обочину, если это возможно.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует