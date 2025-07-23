Россиянам напомнили, что должникам по алиментам запрещают садиться за руль

В России должники по алиментам рискуют остаться без права управления транспортными средствами. Адвокат Татьяна Кузьминова рассказала, как приставы применяют эту меру для стимулирования выплат.

Как сообщают РИА «Новости», судебные приставы могут запретить должникам по алиментам водить автомобиль, усиливая давление на тех, кто уклоняется от обязательств по содержанию детей. Эта мера, по словам адвоката, управляющего партнера юридической группы «КузьминоваVправе» Татьяны Кузьминовой, является промежуточной, но весьма значимой для многих. Запрет распространяется не только на автомобили, но и на широкий спектр транспортных средств, включая мотоциклы, мопеды, квадроциклы, тракторы, снегоходы, а также воздушные и водные суда, побуждая неплательщиков разобраться с долгами.

Кузьминова отметила, что ограничение особенно ощутимо для тех, чья повседневная жизнь или работа связана с транспортом. Например, для человека, чья трудовая деятельность зависит от вождения, такой запрет может стать серьезным ударом. Однако закон предусматривает исключения: если управление транспортным средством является единственным источником официального дохода, должник может избежать санкций. Для этого необходимо предоставить приставам убедительные доказательства, подтверждающие, что вождение — это основа заработка. В противном случае ограничение останется в силе.

Нарушение запрета влечет серьезные последствия. Согласно статье 17.17 КоАП РФ, неплательщику, который проигнорировал ограничение и сел за руль, грозят обязательные работы до 50 часов или лишение «прав» на срок до одного года. Кузьминова подчеркивает, что эта мера активно применяется на практике, демонстрируя свою эффективность в борьбе с должниками. При этом судебные приставы не изымают водительское удостоверение физически, а только направляют данные о запрете в ГИБДД.

Мера ограничения права на вождение действует с 2016 года и уже зарекомендовала себя как действенный инструмент. Она заставляет многих должников быстрее находить средства для погашения задолженности, чтобы вернуть себе возможность управлять транспортом.