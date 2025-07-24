Госавтоинспекция Москвы объявила масштабный рейд на нетрезвых водителей

Как сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы, рейд пройдет с 25 по 27 июля. В эти дни сотрудники ГИБДД будут особенно внимательно проверять водителей на предмет алкогольного или наркотического опьянения.
Такие меры направлены на снижение количества аварий, связанных с грубыми нарушениями ПДД. В ведомстве подчеркивают, что пьяные водители представляют серьезную угрозу для всех участников дорожного движения, и профилактика таких случаев остается приоритетом.
Усиленный контроль в выходные станет частью комплексной работы по улучшению ситуации на дорогах столицы. Госавтоинспекция призывает всех водителей быть внимательными, соблюдать Правила и ответственно относиться к управлению транспортными средствами.