Госавтоинспекция Москвы объявила масштабный рейд на нетрезвых водителей

Столичная ГИБДД объявила о введении усиленного контроля на дорогах столицы в последние выходные июля. Основная цель — выявление и пресечение серьезных нарушений Правил дорожного движения, связанных главным образом с управлением автомобилем в состоянии опьянения.

Он пройдет в ближайшие выходные — с 25 по 27 июля

Как сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы, рейд пройдет с 25 по 27 июля. В эти дни сотрудники ГИБДД будут особенно внимательно проверять водителей на предмет алкогольного или наркотического опьянения.

Такие меры направлены на снижение количества аварий, связанных с грубыми нарушениями ПДД. В ведомстве подчеркивают, что пьяные водители представляют серьезную угрозу для всех участников дорожного движения, и профилактика таких случаев остается приоритетом.

Усиленный контроль в выходные станет частью комплексной работы по улучшению ситуации на дорогах столицы. Госавтоинспекция призывает всех водителей быть внимательными, соблюдать Правила и ответственно относиться к управлению транспортными средствами.