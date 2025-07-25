МВД не будет ограничивать в правах водителей старше 60 лет

Предложение о введении дополнительных мер для пожилых водителей вызвало широкий общественный резонанс. В ходе обсуждения эксперты и граждане высказали мнение, что такие изменения могут быть избыточными и дискриминационными. И в результате МВД от этой идеи отказалось.

Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале, глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев принял решение исключить из проекта «Стратегии повышения безопасности дорожного движения» пункт, касающийся допуска пожилых водителей (старше 60 лет) к управлению транспортными средствами.

Документ содержал данные об ухудшении ситуации с безопасностью на дорогах, связанном с водителями предпенсионного и пенсионного возраста. В период с 2017 по 2024 годы количество аварий, спровоцированных автомобилистами старше 60 лет, увеличилось на 25%. При этом число погибших в таких ДТП выросло на 33%, а количество пострадавших — на 22%.

Эти показатели вызвали обеспокоенность у разработчиков стратегии, так как пожилые водители чаще других попадали в ДТП, в связи с чем в первоначальной версии предлагалось запретить им управлять транспортными средствами. Однако яркое общественное обсуждение стратегии позволило выявить аспекты, требующие доработки, а потому этот пункт из документа убрали.