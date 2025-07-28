Автомобили ГАИ оснастят новыми устройствами распознавания госномеров

Поставка новых комплексов станет частью масштабной программы по модернизации технической базы ГАИ. Она значительно ускорит процесс обнаружения нарушителей и повысит эффективность работы патрульных служб.

Оборудование поможет выявлять нарушителей в потоке в реальном времени

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД, территориальные подразделения ведомства получат 530 новых аппаратов, способных автоматически распознавать знаки автомобилей в транспортном потоке. Все эти устройства будут установлены на патрульные машины ДПС. Контракты на поставку оборудования заключены с ФКУ «Дирекция программы ПБДД» в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Четыре модели новых комплексов были специально разработаны для выявления автомобилей, находящихся в розыске, а также водителей, лишенных прав управления транспортным средством. Системы будут сканировать номерные знаки в реальном времени, что значительно ускорит процесс обнаружения нарушителей.

Ранее глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников сообщал, что в 2025 году патрульные автомобили ДПС начнут оснащать подобными системами. Он отметил, что оборудование поможет повысить эффективность работы инспекторов на дорогах благодаря технологии работы в автоматическом режиме.