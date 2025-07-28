Более тысячи автомобилей без госномеров эвакуировали в Москве с начала года

В столице усилили контроль за автомобилями без регистрационных знаков. Инспекторы «Московского паркинга» активно выявляют такие машины и перемещают на спецстоянки для дальнейшей проверки.

Как сообщил в своем Telegram-канале Департамент транспорта Москвы со ссылкой на сообщение заммэра Максима Ликсутова, с января 2025 эвакуаторы переместили на охраняемые стоянки свыше тысячи автомобилей без номеров, оставленных на городских парковках. Чаще всего на спецстоянки уезжали машины марки BMW — таких случаев было 121. Кроме «баварцев», в ТОПе оказались Mercedes-Benz с 79 случаями, Geely с 68, LADA с 61 и Toyota с 44.

Эвакуация «неопознанных» легковушек проводится по решению Антитеррористической комиссии города. Отсутствие регистрационных знаков вызывает подозрения, так как подобные авто могут быть угнаны или использованы в противоправных целях. После перемещения на стоянки их проверяют правоохранительные органы, чтобы исключить угрозу для безопасности жителей. Ликсутов отметил, что подобные меры — важная часть работы по обеспечению порядка и защиты горожан.

Водителям, оставляющим машины без номеров, приходится не только забирать их со спецстоянок, но и оплачивать услуги за эвакуацию и хранение. В Москве стоимость перевозки для легковых автомобилей составляет около 5000 рублей, а пребывание на стоянке со вторых суток обходится по 1000 рублей в день. Эти меры призваны дисциплинировать автовладельцев и стимулировать соблюдение правил парковки.