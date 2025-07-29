Столичная ГАИ подвела итоги рейда «Нетрезвый водитель»

В столице завершился очередной рейд, направленный на борьбу с водителями в состоянии опьянения. В рамках мероприятия, проходившего с 25 по 27 июля, сотрудники ГИБДД проверили сотни автомобилей.

Как сообщила Госавтоинспекция Москвы в своем телеграм-канале, за три дня мероприятия было выявлено более 170 случаев несоблюдения закона. Всего поймали 45 водителей, находившихся под воздействием алкоголя, что подтверждено соответствующими тестами. Еще 123 автомобилиста отказались проходить медицинское освидетельствование, что также является нарушением.

Особое внимание в ходе рейда уделили рецидивистам. В отношении восьми водителей, ранее уже привлекавшихся к ответственности, были возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ.

Мероприятие стало частью масштабной работы по улучшению безопасности на столичных дорогах. Проверки проводились в разных районах города с акцентом на массовость. Госавтоинспекция напоминает, что вождение в нетрезвом состоянии остается одной из главных причин тяжелых аварий, и призывает всех участников дорожного движения быть ответственными.