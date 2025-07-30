В Госдуме предложили ввести наказание за ошибочные штрафы с камер

В нижней палате парламента разработали инициативу, направленную на защиту прав водителей. Она касается тех случаев, когда автомобилистов ошибочно штрафуют на основе данных с камер.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, законопроект, направленный в правительство для получения заключения, предусматривает внесение изменений в главу 12 КоАП РФ. Ее предлагается дополнить новой статьей 12.35.1, которая установит ответственность для должностных лиц, выписывающих необоснованные штрафы. Размер наказания будет равен сумме, указанной в «ошибочном» постановлении, но не менее пяти тысяч рублей.

Ошибки в работе камер — не редкость. Водители часто получают уведомления о нарушениях, которых не совершали. В пояснительной записке к проекту указано, что такие постановления обычно подписываются без должной проверки, так как инспекторы понимают: большинство автомобилистов предпочтут оплатить штраф, а не тратить время на обжалование.

Законопроект призван усилить дисциплину и сократить число несправедливых взысканий. Нилов отметил, что система фото- и видеофиксации в России активно развивается, включая как стационарные, так и мобильные комплексы. Однако рост штрафов и сокращение скидок за их быструю оплату сопровождаются новыми поводами для привлечения водителей к ответственности, которые не всегда справедливы.

По его мнению, если автовладелец не нарушал ПДД, а наказание все равно получил, то личную ответственность должен нести тот, кто подписал заведомо неверное постановление. Это избавит водителей от лишних хлопот, связанных с обжалованием несправедливых штрафов.