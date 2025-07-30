Мособлдума ввела штрафы за навязчивое предложение такси в аэропортах

В Подмосковье приняли закон, направленный на борьбу с нелегальными таксистами в аэропортах. Новые правила призваны повысить безопасность и комфорт пассажиров.

Как сообщает новостной портал РИАМО, Московская областная Дума утвердила закон, который вводит штрафы за предложение услуг такси в аэропортах региона вне специально отведенных зон. Речь идет о Домодедово, Шереметьево и Жуковском, где проблема нелегальных перевозчиков стоит особенно остро. По словам председателя ведомства Игоря Брынцалова, цель нововведения — оградить пассажиров от навязчивых «зазывал», которые часто работают без лицензий и завышают цены.

Закон устанавливает четкие меры ответственности: нарушающим правила грозит штраф в 5 тысяч рублей, должностным лицам — 20 тысяч, а юридическим лицам — до 50 тысяч рублей.

Заказ такси в аэропортах теперь возможен только через официальные стойки или с помощью приложений агрегаторов. Такие меры позволяют гарантировать, что транспортное средство соответствует стандартам, а водитель имеет необходимые документы. Контроль за соблюдением закона возложен на сотрудников министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.