МВД опровергло слухи о 10-дневном сроке уведомления ГАИ о смене регистрации

Официальный представитель ведомства Ирина Волк акцентировала внимание на том, что распространяемая в интернете информация не имеет под собой законных оснований. Автовладельцы могут быть спокойны: никаких новых ограничений, связанных с изменением места жительства, не появилось.

Как сообщила Ирина Волк в своем телеграм-канале, слухи о том, что владельцы автомобилей будут обязаны в течение 10 дней уведомлять ГАИ о смене места постоянной регистрации, не соответствуют действительности.

Она подчеркнула, что законодательство в сфере регистрации транспортных средств четко регулирует обязанности владельцев автомобилей. В частности, федеральный закон от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ определяет перечень регистрационных данных, подлежащих изменению. Среди них — место жительства. Однако обязательный срок для внесения таких изменений не регламентируется.

Представитель МВД пояснила, что десятидневный срок действительно существует, но он относится к другим случаям. Например, автовладелец обязан в течение 10 дней обратиться в регистрационное подразделение Госавтоинспекции для постановки транспортного средства на учет в ситуациях, связанных с выпуском автомобиля в обращение.