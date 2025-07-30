МВД опровергло слухи о 10-дневном сроке уведомления ГАИ о смене регистрации

Как сообщила Ирина Волк в своем телеграм-канале, слухи о том, что владельцы автомобилей будут обязаны в течение 10 дней уведомлять ГАИ о смене места постоянной регистрации, не соответствуют действительности.
Она подчеркнула, что законодательство в сфере регистрации транспортных средств четко регулирует обязанности владельцев автомобилей. В частности, федеральный закон от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ определяет перечень регистрационных данных, подлежащих изменению. Среди них — место жительства. Однако обязательный срок для внесения таких изменений не регламентируется.
Представитель МВД пояснила, что десятидневный срок действительно существует, но он относится к другим случаям. Например, автовладелец обязан в течение 10 дней обратиться в регистрационное подразделение Госавтоинспекции для постановки транспортного средства на учет в ситуациях, связанных с выпуском автомобиля в обращение.