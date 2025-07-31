Минтранс попросили заменить скользкую дорожную разметку

Депутат Дмитрий Гусев обратился к главе Минтранса с просьбой пересмотреть состав дорожной разметки. И все для того, чтобы снизить скольжение и предотвратить аварии, особенно с участием мотоциклистов.

Как сообщает ТАСС, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев направил письмо министру транспорта Андрею Никитину с предложением обязать ответственные службы обновить нормативные документы, чтобы использовать абразивный и устойчивый к скольжению состав краски.

В своем обращении парламентарий подчеркнул, что текущий материал, используемый для нанесения линий на дорогах, создает серьезные проблемы. После затвердевания он становится гладким, что провоцирует аварии, особенно во время дождя. Для автомобилистов это может вызывать неудобства, а для мотоциклистов последствия оказываются куда тяжелее — падения нередко приводят к травмам или даже гибели.

Гусев отметил, что тема безопасности двухколесного транспорта уже поднималась в Госдуме на круглом столе в апреле. Тогда эксперты и участники обсуждения обратили внимание на эту проблему, приводящую к росту числа дорожно-транспортных происшествий, многие из которых заканчивались серьезными травмами.