Камеры ЦОДД за полгода зафиксировали свыше 73 тысяч нарушений на стоп-линии

С начала 2025 года в столице выявили свыше 73 тысячи случаев игнорирования стоп-линий. Все нарушители получили штраф в размере 750-800 рублей.

И назвали адреса, где водители пренебрегают разметкой чаще всего

По данным пресс-службы департамента транспорта Москвы, чаще всего водители пренебрегают разметкой (а именно — стоп-линией) в трех местах. В Юго-Восточном округе проблемным участком стала улица Покровская в районе дома 23. В Северном — нарушения фиксируются на улице Коптевская около дома 26, корпуса 2, на 3-м Нижнелихоборском проезде у дома 52, корпуса 1, а также на Дмитровском шоссе. В Юго-Западном — камеры нередко штрафуют за стоп-линию на Нахимовском проспекте в районе дома 47А, в направлении Севастопольского проспекта.

— Комплексы фотовидеофиксации позволяют точечно предотвращать нарушения ПДД и снижать аварийность на дорогах. Только за 6 месяцев 2025 года они зафиксировали более 73 тыс. нарушений требования знака или разметки «Стоп-линия». Мы продолжаем устанавливать камеры там, где это действительно необходимо, чтобы сделать движение в столице еще безопаснее по задаче Мэра Москвы Сергея Собянина, — отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.

В Дептрансе напомнили, что выезд за стоп-линию ухудшает обзор, создает помехи другим участникам движения и повышает риск ДТП. А потому водителей просят быть максимально осторожными и соблюдать требования разметки.