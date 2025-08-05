В МВД опровергли введение предельного срока службы для легковых машин

В нашей стране не собираются устанавливать законодательные ограничения по срокам использования легковых автомобилей. Информация о том, что их максимальный возраст планируется зафиксировать на уровне 30 лет, не соответствует действительности вопреки недавним сообщениям в ряде отечественных СМИ.

Об этом в своем телеграм-канале рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, ведомство не выступало с инициативой ограничения времени эксплуатации легковушек. Более того, представители министерства выступают категорически против подобных идей, почеркнула г-жа Волк. Она напомнила, что все сведения о законодательной деятельности МВД публикуются только на официальных ресурсах.

Накануне в Рунете появились сообщения о том, что российским автовладельцам якобы придется утилизировать свой личный транспорт, если его возрастная планка поднялась выше трех десятков лет. В качестве альтернативы речь шла о платной экспертизе, благодаря которой автомобиль могли признать раритетным или классическим.