Названы автомобили, которые чаще всего эвакуируют в Москве повторно

Лидерами по повторной эвакуации в 2025 году стали седан BMW 325i и кроссовер Haval Jolion — владельцы эти двух автомобилей забирали своих «ласточек» со штрафстоянок аж по семь раз. Их увозили туда, зафиксировав нарушения правил остановки и стоянки.

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщает столичный Дептранс. Согласно его данным, в общей сложности за неполный 2025-й на спецстоянки увозили повторно (минимум два раза одно и то же авто) около 12 тыс. машин. Это происходило, поскольку их владельцы предпочитали бросать свои ТС там, где не положено — на пешеходных переходах, тротуарах и, конечно же, под недвусмысленными запрещающими знаками.

Уточняется, что в 2025-м владельцы 9473 автомобилей сталкивались с принудительной эвакуацией два раза. Хозяева 1803 машин — три. А 334 легковушек — аж четыре.

Кстати, с мест для инвалидов принудительно увезли 14 тыс. «железных коней». В этих случаях героями антирейтинга стали экземпляры с шильдиками корейской Kia, а также китайских Geely и Chery.