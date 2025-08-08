Что наши чиновники, что наши общественники — все относятся к публичным заявлениям крайне несерьезно, говорят сегодня одно, завтра — другое. Вот, к примеру, президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» г-н Подщеколдин недавно на голубом глазу сообщил, что его организация не вносила законопроект о введении налога на машины старше 15 лет. А портал «АвтоВзгляд» считает, что он слегка лукавит.

В кулуарах пресс-конференции «Авторетейл. Итоги 1-го полугодия» президент РОАД Алексей Подщеколдин пообщался с журналистами и в процессе общения поделился между прочим с ними такой мыслью. По истечении 15 лет с момента выпуска автомобиля необходимо повысить для него ставку транспортного налога и заставить владельца представлять машину на техосмотр дважды в год. При этом он человеколюбиво пояснил, что от введения более жестких норм пострадают люди — как будто его проект дарует им счастье...

КНУТ БЕЗ ПРЯНИКА

По поводу вышеупомянутой искрометной инициативы РОАД портал «АвтоВзгляд» уже высказывался, сделав весьма толстый намек на тот факт, что продавцы автомобилей хотят все свои проблемы технично переложить на плечи покупателей и ни в коем разе не поступаться своими ценовыми достижениями. Но в разговоре с журналистами радиостанции «Вести ФМ» Алексей Подщеколдин неожиданно отказался от своих слов.

Фото: globallookpress.com

Он заявил, что его не так поняли: «На пресс-конференции меня спросили, как мы видим работу механизма утилизации старых автомобилей. Я ответил, что возможно речь пойдет об автомобилях в возрасте 15 лет. На вопрос, как можно стимулировать замену автопарка, упомянул, что среди инструментов обсуждаются и налоговые меры, и изменения в техосмотре. Такой разговор действительно был — и, честно говоря, я понял, что мы приоткрыли ящик Пандоры».

Оправдание выглядит не лучшим образом, ибо его основной постулат остался неизменным: для оживления рынка жмотливые владельцы автомобилей должны развязать мошну. Метод пряника в виде снижения цен по-прежнему не предусматривается, предлагается лишь кнут — увеличение налога для пожилого автотранспорта, подсанкционный возраст которого определится в ходе дискуссии.

В порядке откровения в разговоре с журналистами RTVI было также сделано следующее заявление: в текущей ситуации государство «не потянет по финансам» утилизацию такого количества автомобилей, какое потребуется в случае введения рестрикций после 15 лет. То есть, правы были те, кто доказывал, что утильсбор имеет целью вовсе не переработку автохлама, а представляет собой налог на «иностранщину» во благо отечественного автопрома.

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТА

По сути, президент РОАД опроверг не факт разработки проекта в недрах подведомственной ему структуры, а лишь то, что документ вот-вот представят на рассмотрение законотворцам. Ну путь хоть так.

Фото: globallookpress.com

В связи с этим уместно вспомнить другой недавний казус. Официальный представитель МВД Ирина Волк написала в своем телеграм-канале: «С учетом мнений экспертов, высказанных в ходе общественного обсуждения, Министром внутренних дел Российской Федерации генералом полиции Российской Федерации Владимиром Колокольцевым принято решение об исключении из проекта указанной Стратегии пункта 34, который затрагивал интересы участников дорожного движения старше 60 лет».

Этот неспровоцированный выпад в сторону пожилых водителей портал «АвтоВзгляд» в свое время тоже не смог обойти вниманием. Но сейчас мне небезосновательно кажется, что оба инцидента поразительно схожи. По крайней мере, что тот, что другой инициируют два одинаковых вопроса, которые не имеют, по всей видимости, очевидного ответа.

Вопрос первый — зачем в принципе вносились эти предложения? Что не предлагать в качестве ответа: хотели протестировать реакцию народных масс. Никакая реакция никаких масс боссов автомобильной отрасли не беспокоит, ибо они живут установками СССР, по которым автомобиль — это роскошь, до пользования которой народ допустили лишь по явному недосмотру. Электробусы и каршеринг — вот средства передвижения простолюдинов.

Вопрос второй — почему оба раза инициаторы дали обратный ход? Что не предлагать в качестве ответа: испугались гнева автовладельцев. Никакого гнева не было, даже намека на протест не возникло. Да, единичные эксперты выказали свое недоумение, на чем все и закончилось.