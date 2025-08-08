В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей

Депутаты фракции «Новые люди» разработали законопроект, предусматривающий отмену действующего наказания рублем за тонировку автомобильных стекол. На сегодняшний день водителей штрафуют за это нарушение на 500 рублей.

Как сообщает ТАСС, в пояснительной записке авторы инициативы обозначили плюсы тонировки. Например, она позволяет поддерживать в салоне «железного коня» низкую температуру, служит защитой от вредного солнечного излучения как для водителей, так и для пассажиров. Кроме того, затемненные стекла не дают увидеть постороннему наблюдателю, что происходит внутри машины, снижая вероятность кражи ценного имущества автовладельцев.

На сегодняшний день штраф за несоответствие светопропускания автомобильных стекол требованиям технического регламента предусмотрен частью 3.1 статьи 12.5 КоАП. Но, судя по всему, в ближайшем будущем она не утратит законную силу, поскольку доводы депутатов в защиту тонировки в правительстве не поддержали.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в начале июня в Госдуме шла речь о смягчении правил тонировки передних боковых стекол автомобиля.