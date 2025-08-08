С виновников ДТП запретили требовать чрезмерные компенсации «Мосгортрансу»

Согласно постановлению Верховного суда (ВС РФ), практика расчета убытков за простой общественного транспорта «Мосгортранса» считается незаконной. Госкомпания никак не доказывала реальный размер убытка, опираясь на собственные данные. В итоге простые водители, ставшие виновниками дорожных аварий, ощутимо переплачивали, если из-за произошедшего перекрывались маршруты автобусов и трамваев.

В основу решения ВС РФ легло дело Юлии Н., признанной виновницей ДТП в столице на Красноказарменной улице четыре года назад. «Мосгортранс» потребовал с нее 357,1 тыс. рублей за простой трамваев. Тогда сторону перевозчика приняли районный суд и суд апелляционной инстанции.

Однако, по мнению Верховного суда, перевозчик должен доказать, что лишился недополученной прибыли именно из-за виновника вышеназванной аварии. Кроме того, необходимо подтверждение задержки подвижного состава путевыми листами и системами мониторинга. В итоге решения дело отправили на пересмотр, отменив решение нижестоящих судов.