С виновников ДТП запретили требовать чрезмерные компенсации «Мосгортрансу»

В основу решения ВС РФ легло дело Юлии Н., признанной виновницей ДТП в столице на Красноказарменной улице четыре года назад. «Мосгортранс» потребовал с нее 357,1 тыс. рублей за простой трамваев. Тогда сторону перевозчика приняли районный суд и суд апелляционной инстанции.
Однако, по мнению Верховного суда, перевозчик должен доказать, что лишился недополученной прибыли именно из-за виновника вышеназванной аварии. Кроме того, необходимо подтверждение задержки подвижного состава путевыми листами и системами мониторинга. В итоге решения дело отправили на пересмотр, отменив решение нижестоящих судов.