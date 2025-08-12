Водителей не будут штрафовать за кратковременные остановки в запрещенных местах

По Рунету поползли слухи о якобы грядущем ужесточении контроля непродолжительных остановок и связанных с этим новых штрафах для водителей. Но на самом деле никаких подобных нововведений в ПДД и КоАП власти вводить не планируют.

Об этом в своем официальном телеграм-канале заявили представители Госавтоинспекции. Они призвали россиян не верить публикациям о том, что любую остановку машины при выключенном двигателе инспекторы ДПС начнут считать стоянкой. И даже если она запрещена на конкретном участке дороги, штраф для автомобилистов за небольшую паузу в движении не предусмотрен.

Напомним, ответственность за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств на сегодняшний день регулируется ст. 12.19 КоАП РФ. В зависимости от ситуации, речь идет о простом устном предупреждении либо штрафе в размере 3 тыс. рублей.

