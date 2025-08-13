Российским водителям грозит штраф за «иранские шторки»

Как сообщает телеграм-канал Shot, организация направила соответствующий запрос министру внутренних дел. Глава НАС Антон Шапарин предложил запретить любые виды устройств, имитирующих в машине тонировку.
Согласно инициативе, за первое подобное нарушение необходимо штрафовать водителей на 5 тыс. рублей, а при повторном — уже на 15 тыс. Кроме того, продажи быстросъемных шторок в нашей стране вообще должны запретить, отметил г-н Шапарин.
На сегодняшний день «иранские шторки» доступны всем желающим. Например, их легко найти на маркетплейсах и приобрести за несколько сотен «целковых». Подразумевается сетка с присосками, которую можно быстро прикрепить к стеклу автомобиля и оперативно снять при необходимости.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей.