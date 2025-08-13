2

Российским водителям грозит штраф за «иранские шторки»

Наказывать рублем планируют за имитацию тонировки

Размер штрафа для автомобилистов за быстросъемные шторки, которые в народе называют иранскими, может составить до 15 тыс. рублей. По мнению представителей Национального автомобильного союза (НАС), подобные приспособления способствуют росту числа дорожных аварий.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Российским водителям грозит штраф за «иранские шторки»

Как сообщает телеграм-канал Shot, организация направила соответствующий запрос министру внутренних дел. Глава НАС Антон Шапарин предложил запретить любые виды устройств, имитирующих в машине тонировку.

Согласно инициативе, за первое подобное нарушение необходимо штрафовать водителей на 5 тыс. рублей, а при повторном — уже на 15 тыс. Кроме того, продажи быстросъемных шторок в нашей стране вообще должны запретить, отметил г-н Шапарин.

На сегодняшний день «иранские шторки» доступны всем желающим. Например, их легко найти на маркетплейсах и приобрести за несколько сотен «целковых». Подразумевается сетка с присосками, которую можно быстро прикрепить к стеклу автомобиля и оперативно снять при необходимости.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует