Российским водителям грозит штраф за «иранские шторки»

Размер штрафа для автомобилистов за быстросъемные шторки, которые в народе называют иранскими, может составить до 15 тыс. рублей. По мнению представителей Национального автомобильного союза (НАС), подобные приспособления способствуют росту числа дорожных аварий.

Как сообщает телеграм-канал Shot, организация направила соответствующий запрос министру внутренних дел. Глава НАС Антон Шапарин предложил запретить любые виды устройств, имитирующих в машине тонировку.

Согласно инициативе, за первое подобное нарушение необходимо штрафовать водителей на 5 тыс. рублей, а при повторном — уже на 15 тыс. Кроме того, продажи быстросъемных шторок в нашей стране вообще должны запретить, отметил г-н Шапарин.

На сегодняшний день «иранские шторки» доступны всем желающим. Например, их легко найти на маркетплейсах и приобрести за несколько сотен «целковых». Подразумевается сетка с присосками, которую можно быстро прикрепить к стеклу автомобиля и оперативно снять при необходимости.

