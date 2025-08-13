В МВД предложили ввести ремни безопасности специальной расцветки

Представители МВД считают, что ремни безопасности в автомобилях должны получить специальную расцветку, благодаря которой их будет лучше видно и инспекторам ДПС, и комплексам фото- и видеофиксации. Кроме того, ведомство хочет запретить продажу заглушек.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информационно-аналитический обзор об использовании ремней, подготовленный Научным центром безопасности дорожного движения. Нововведения планируют сделать частью требований технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».

По мнению МВД, на сегодняшний день выявлять непристегнутых водителей и пассажиров получается недостаточно эффективно. Одна из причин в том, что ремни безопасности обычно темной расцветки, и они часто сливаются с одеждой таких же тонов. Поэтому ремни предлагают сделать контрастными, например, черно-белыми, добавив светоотражающие элементы.

Помимо всего прочего, в техрегламент подумывают добавить еще один пункт про ремни. Если они не будут пристегнуты, начнет звучать постоянный звуковой сигнал для всех, кто находится в салоне, плюс визуальное напоминание и датчики вытянутой лямки.