МВД не настаивает на новой расцветке ремней безопасности и запрете заглушек

Представители МВД не предлагают менять законодательство для того, чтобы ремни безопасности в автомобилях получили специальную расцветку. Официально запрещать использование и продажу заглушек тоже никто не собирается. В ведомстве подчеркнули, что не выдвигали подобных инициатив, опровергнув ряд публикаций в отечественных СМИ.

В Научном центре безопасности дорожного движения (НЦ БДД) объяснили, что эксперты МВД ранее озвучили свои идеи про ремни и заглушки только в качестве теории. Речь шла о содержании научно-исследовательской работы по теме «Использование ремней безопасности как фактор повышения правосознания участников дорожного движения», пишет ТАСС.

В результате были названы меры, которые могут заставить водителей чаще пристегиваться. Предложения появились с учетом зарубежного опыта, результатов социологического опроса и мнения экспертов.

Идея о дополнительной визуализации использования ремня безопасности связана с тем, чтобы наших автомобилистов не штрафовали без однозначного повода, ведь темный ремень плохо заметен на изображениях, полученных с помощью комплексов фото- и видеофиксации, отметили в научном центре.