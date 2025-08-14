МВД не настаивает на новой расцветке ремней безопасности и запрете заглушек

В Научном центре безопасности дорожного движения (НЦ БДД) объяснили, что эксперты МВД ранее озвучили свои идеи про ремни и заглушки только в качестве теории. Речь шла о содержании научно-исследовательской работы по теме «Использование ремней безопасности как фактор повышения правосознания участников дорожного движения», пишет ТАСС.
В результате были названы меры, которые могут заставить водителей чаще пристегиваться. Предложения появились с учетом зарубежного опыта, результатов социологического опроса и мнения экспертов.
Идея о дополнительной визуализации использования ремня безопасности связана с тем, чтобы наших автомобилистов не штрафовали без однозначного повода, ведь темный ремень плохо заметен на изображениях, полученных с помощью комплексов фото- и видеофиксации, отметили в научном центре.