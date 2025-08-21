В России предложили полностью запретить прокат электросамокатов

Политики предлагают радикальное решение проблемы безопасности на улицах городов. Лидер партии Сергей Миронов направил официальное обращение министру транспорта с требованием запретить услуги аренды электросамокатов по всей стране.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, Сергей Миронов потребовал от министра транспорта РФ разработать проект постановления о полном запрете проката. По мнению политика, СИМ представляют прямую угрозу жизни и здоровью людей из-за отсутствия адекватной инфраструктуры и эффективного регулирования. Особую опасность, согласно документу, представляет использование устройств неопытными пользователями.

Миронов подчеркнул, что действующие правила — ограничение скорости до 25 км/ч и разрешение движения по тротуарам — не учитывают реальные риски и поведенческие факторы. Он утверждает, что в России отсутствуют эффективные механизмы контроля за использованием средств индивидуальной мобильности. Полный запрет кикшеринга, по его мнению, устранит основной источник опасности, связанный с массовой арендой.

Политик уверен, что такая мера позволит гармонизировать городское пространство и установить безусловный приоритет безопасности пешеходов. Инициатива направлена на предотвращение дальнейшего роста травматизма и смертности на дорогах.