Госдума хочет увеличить штраф за самовольную установку на авто знака «Инвалид»

Законопроект, ужесточающий наказание за незаконную установку знака «Инвалид» в автомобиле, направлен Госдумой в Правительство РФ для получения отзыва. По мнению депутатов, нынешнего штрафа в размере 5000 рублей за подобное нарушение недостаточно.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил один из авторов документа, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что настоящие инвалиды вынуждены из-за недобросовестных водителей слишком долго искать место для парковки рядом с различными социальными объектами, поскольку лже-инвалиды оккупируют их спецместа. И мошенников становится все больше, уверены инициаторы нововведений.

В итоге существующее наказание рублем хотят поднять до 7,5 тыс. для простых автомобилистов. Должностным лицам определили планку в 20 тыс. «целковых», юридическим — в полмиллиона. А в случае повторной неправомерной установки знака «Инвалид» законопроектом предусмотрено лишение в/у на срок до трех месяцев.

Законность использования статуса гражданина с инвалидностью необходимо подтвердить с помощью «Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере». Транспорту, перевозящему вышеназванную категорию пассажиров, официально разрешено занимать выделенные стоянки.