Слово и дело: в России сложно наказать за езду по левой полосе при свободных правых

Выбор крайней левой полосы на трассе за городом — нарушение п. 9.4. ПДД, о чем, теоретически, должен быть осведомлен любой водитель, ведь за подобный маневр может прийти серьезный штраф. А может и не прийти. Эксперт разъяснил порталу «АвтоВзгляд», в каких случаях действительно стоит опасаться санкций за игнорирование указанного пункта Правил, а в каких — нет.

За неверный выбор полосы движения можно нарваться на неприятности, а именно — получить ощутимый штраф, если ехать за городом на легковушке по крайней левой полосе при свободной правой. «Письма счастья» за подобные выкрутасы на дороге настигли якобы уже очень многих автовладельцев в разных регионах России.

По крайней мере, это утверждение, появившееся недавно в рунете, было подхвачено небезразличной аудиторией и быстро завирусилось, наводя страх на автовладельцев. Оно и понятно: зачастую — а за городом особенно — велик соблазн «пролететь» именно по левой полосе. Тем более, если дорога все равно пустая, да к тому же резко уходит влево. Но если на таком участке стоит камера, то, как выясняется, действительно может ждать санкций.

Если обратиться к букве свода дорожных законо, то, оказывается, что широко известный запрет занимать левую полосу при свободных правых может караться штрафом в размере 2250 рублей (при условии уплаты в течение 30 суток — 1687,5 рубля, то есть со скидкой 25%). Об этом недвусмысленно говорит КоАП РФ.

Фото globallookpress.com

Так, согласно ч. 1 ст. 12.15 Административного кодекса «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней».

Только вот на практике эта норма, как выяснилось, практически не работает. Дело в том, что, действующие сейчас камеры фото- и видеофиксации не обладают такой технической возможностью, выяснил портал «АвтоВзгляд». Другое дело — грузовики: им в принципе запрещено выезжать на крайнюю левую полосу, если это не является необходимым для дальнейшего поворота на перекрестке. Так откуда же взялся слух про реальные «письма счастья» для водителей легковушек, мчащих в направлении своих дач по левой полосе?

Поводом, как указывает руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов, послужил единственный эпизод, участником которого стал некий нетерпеливый водитель, попытавшийся в июне нынешнего года объехать загородную пробку по обочине. В компании, которая является оператором фотовидеофиксации, уточнили, что действующие устройства не выявляют проезд легковых авто по левой полосе при свободной правой.

Однако во избежание неприятностей на дороге лучше придерживаться действующих Правил, замечает эксперт. Но опасаться реальных штрафных санкций за выезд на легковушке на крайнюю левую полосу в настоящее время не стоит. Совсем другое дело — если речь о большегрузе, который в принципе не должен занимать левую полосу за исключением отдельных случаев, или о попытке любого участника движения объехать участок дороги по обочине.

Фото globallookpress.com

Заметим: отсутствие реальных «писем счастья» за проезд по крайней левой полосе движения не отменяет формальной ответственности за этот маневр. Существующая техническая проблема, которая, видимо, не позволяет в настоящее время достоверно фиксировать все обстоятельства, доказывающие необоснованный выбор полосы, вполне может быть решена соответствующими операторами в перспективе.

И когда это произойдет, незадачливые автовладельцы — включая автора этих строк — столкнутся с неприятной необходимостью расплачиваться за свою «вредную привычку». Пока же облегчить семейный бюджет на указанную выше сумму может только инспектор ДПС, собственной персоной зафиксировавший нарушение. Но это, как мы все понимаем, в нынешних дорожных реалиях маловероятно.