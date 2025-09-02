В России увеличили штраф за непропуск машин со спецсигналом

Теперь простым водителям придется больше платить при отказе пропускать автомобили с особой раскраской и сигналами. Размер наказания рублем увеличился на 2,5 тыс. рублей.

Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что в конце июля соответствующие поправки в действующую редакцию КоАП подписал Президент России Владимир Путин.

Согласно законодательным новшествам, российские автомобилисты должны еще внимательнее относиться к транспорту с цветографическими схемами, а также надписями и обозначениями, предоставляя преимущество на дороге. На включенные проблесковые маячки синего и красного цвета придется реагировать оперативнее, как и на специальные звуковые сигналы, иначе грозит штраф в размере от 7,5 до 10 тыс. рублей.

Могут к тому же лишить водительского удостоверения — на срок от шести месяцев до года. Аналогичная участь ждет тех, кто не пожелал пропустить авто с работающими маячками и кузовом обычного цвета.

Напомним, до 1 сентября 2025 года за подобные проступки штрафовали на 4,5-7,5 тыс. «деревянных», а «прав» лишали минимум на три месяца.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что российские водители впервые за 15 лет стали меньше нарушать ПДД.