Школьники на самокате прохватили по встречке и получили штраф в 100 000 рублей

Подростки прокатились на арендованном электросамокате по проспекту Мира. Причем — против потока. Видеозапись их «шалости» попала к правоохранительным органам, которые оперативно установили личности несовершеннолетних.

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», общая сумма штрафов составила 100 тысяч рублей. Подростки не только двигались по встречной полосе, но и перемещались вдвоем на одном самокате, что грубо нарушает правила кикшеринга.

Помимо этого, нарушения включали предоставление недостоверных сведений о возрасте и передачу управления несовершеннолетнему лицу.

В Департаменте транспорта подчеркивают, что доступ к электросамокатам разрешается только тем, кому исполнилось 18 лет и кто прошел обязательную верификацию.