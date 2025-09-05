В ГАИ напомнили водителям о перерегистрации машин из новых регионов РФ

Об этом напомнили представители Госавтоинспекции МВД России. Уточняется, что транспорт жителей новых регионов должен войти в единое правовое поле нашей страны. С наступлением следующего года вождение автомобилей, которые не прошли перерегистрацию, будет считаться нарушением. В соответствии с КоАП за это предусмотрена административная ответственность.
Если водителям из новых субъектов уже удалось получить российские регистрационные документы и знаки, ездить с их аналогами из ДНР, ЛНР или Украины недопустимо, подчеркнули в ведомстве. Инспекторы ДПС будут расценивать такие действия, как управление ТС с заведомо подложными номерами, согласно части 4 статьи 12.2 КоАП.
Остается сказать, что проявить гражданскую ответственность заранее будет логичней, чем столкнуться с негативными правовыми последствиями.