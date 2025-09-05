В ГАИ напомнили водителям о перерегистрации машин из новых регионов РФ

Автовладельцы, чьим постоянным местом жительства являлись ДНР, ЛНР, а также Херсонская или Запорожская области, обязаны заменить регистрационные документы на машину до 1 января 2026 года. То же самое касается номерных знаков.

Процедуру необходимо пройти до начала следующего года

Об этом напомнили представители Госавтоинспекции МВД России. Уточняется, что транспорт жителей новых регионов должен войти в единое правовое поле нашей страны. С наступлением следующего года вождение автомобилей, которые не прошли перерегистрацию, будет считаться нарушением. В соответствии с КоАП за это предусмотрена административная ответственность.

Если водителям из новых субъектов уже удалось получить российские регистрационные документы и знаки, ездить с их аналогами из ДНР, ЛНР или Украины недопустимо, подчеркнули в ведомстве. Инспекторы ДПС будут расценивать такие действия, как управление ТС с заведомо подложными номерами, согласно части 4 статьи 12.2 КоАП.

Остается сказать, что проявить гражданскую ответственность заранее будет логичней, чем столкнуться с негативными правовыми последствиями.