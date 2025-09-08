Росстандарт оштрафовал продавцов устройств, заменяющих детские автокресла

Как сообщает ТАСС, двух индивидуальных предпринимателей привлекли к административной ответственности после соответствующей проверки. Каждый получил денежное взыскание в размере 10 000 рублей.

В результате один из них перестал торговать псевдозаменителями детских автомобильных кресел на одном из популярных отечественных маркетплейсов. Другой бизнесмен добровольно отказался от продажи подобных товаров и даже принял меры для того, чтобы подобные нарушения снова не произошли.

Напомним, что к детским удерживающим системам нельзя относить фиксаторы, адаптеры, а также гибкие элементы с пряжками и лямки. Они не обеспечивают безопасность подрастающего поколения в автомобиле, как, впрочем, и накладки на ремни безопасности, создавая непосредственную угрозу жизни и здоровью юных пассажиров.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что понятие «детская удерживающая система» решили официально закрепить в ПДД. Более того, мы публиковали 11 обязательных правил при перевозке ребенка в авто и при пеших прогулках.