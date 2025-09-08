798

Росстандарт оштрафовал продавцов устройств, заменяющих детские автокресла

Использование подобных гаджетов создает угрозу для жизни

Штрафы продавцам суррогатных детских удерживающих устройств были выписаны Росстандартом. Представители ведомства приняли меры, отреагировав на сигнал, поступивший из Роскачества.

Анатолий Белецкий

Как сообщает ТАСС, двух индивидуальных предпринимателей привлекли к административной ответственности после соответствующей проверки. Каждый получил денежное взыскание в размере 10 000 рублей.

В результате один из них перестал торговать псевдозаменителями детских автомобильных кресел на одном из популярных отечественных маркетплейсов. Другой бизнесмен добровольно отказался от продажи подобных товаров и даже принял меры для того, чтобы подобные нарушения снова не произошли.

Напомним, что к детским удерживающим системам нельзя относить фиксаторы, адаптеры, а также гибкие элементы с пряжками и лямки. Они не обеспечивают безопасность подрастающего поколения в автомобиле, как, впрочем, и накладки на ремни безопасности, создавая непосредственную угрозу жизни и здоровью юных пассажиров.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что понятие «детская удерживающая система» решили официально закрепить в ПДД. Более того, мы публиковали 11 обязательных правил при перевозке ребенка в авто и при пеших прогулках.

