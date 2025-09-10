Граждане России отказались доносить на нарушителей ПДД в полицию за деньги

В бюджетах некоторых регионов нашей страны заложено по 1,5 млн рублей на выплаты вознаграждений гражданам за доносы на автомобилистов. Например, в Алтайском крае платят по 5000 «деревянных» за сообщения о тех, кто сел за руль в состоянии опьянения. Жалобы исправно поступают, однако за поощрениями почему-то никто не приходит.

Стукачи, конечно, есть, но их немного и они или трусы, или бессеребреники

Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на местных чиновников. Практика оплачивать доносы на автомобилистов появилась в РФ несколько лет назад. Система действует более чем в десятке регионов России, затрагивая в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ, Алтай, Амурскую, Мурманскую и Нижегородскую области. В итоге бдительные граждане имеют все шансы получить за свою кляузу от 2000 до 5000 рублей, а то и все 7000 «целковых», если нарушение окажется повторным.

Например, о нетрезвом автомобилисте можно рассказать, набрав на телефоне короткий номер 112. Если это будет впоследствии подтверждено гаишниками, открывается возможность смело пойти в полицию и написать там заявление на получение денежной выплаты. Придется приложить копию паспорта и согласие на обработку персональных данных.

Авторы механизма поддержки стукачей ожидали, что подобный подход к делу повышения безопасности дорожного движения поможет снизить число пьяных водителей и сделать наши направления безопаснее. Тем не менее, жители страны не торопятся срубить легких денег, хотя на том же Алтае зафиксировали более 60 жалоб на нетрезвых автолюбителей с января по июнь текущего года. Аналогичная ситуация сложилась в Коми и Туве.

Возможно, жалобщики боятся раскрывать свои персональные данные, опасаясь «обратки». С другой стороны, и массовым доносительство на непотребно ведущих себя водил в государстве, пережившим жуткие сталинские репрессии, не стало.