Госдума одобрила увеличение штрафы за перевозку ребенка в авто без детского кресла

На первом заседании осенней сессии депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект, увеличивающий штраф за перевозку детей в автомобиле без специальных удерживающих систем.

Нововведения могут вступить в силу до конца 2025 года

Как сообщает ТАСС, если нововведения будут приняты окончательно, в полном объеме и без уточнений, минимальный размер наказания при нарушении правил перевозки детей вырастет до 5000 рублей с нынешних трех.

Для должностных лиц авторы законопроекта предлагают поднять планку с 25 000 «деревянных» до 50 000. В свою очередь, юридическим лицам подобная халатность встанет в 200 000 рублей, хотя пока возмездие за безответственность равно 100 000 руб. Госдума продолжит обсуждение соответствующего документа в середине октября.

