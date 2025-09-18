На дурака: как автоторговцы внаглую обманывают доверчивых покупателей

Ценовое безумие на российском рынке новых автомобилей столкнуло большую часть сделок в сегмент «вторички», где, как известно, никакие законы не писаны, а каждая покупка — соотношение хитрости продавца и глупости покупателя. Пользуясь природной доверчивостью, а также слабой технической и юридической подготовкой покупателя, барыги иногда продают доверчивому, но жадному до статуса автолюбителю настоящую «недвижимость». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, но ведутся все и всегда

Гуляя по бескрайним отечественным доскам бесплатных объявлений, можно найти настоящие сокровища. Иногда — целые нерассказанные или рассказанные лишь частично истории о человеческой глупости, жадности и «дешевых понтах», которые, как известно, приносят своему обладателю лишь убытки.

Не секрет, что непродолжительные «раскопки» маркетплейсов позволяют отыскать и «немного простреленный» G-wagen, и Lexus с запахом «девяностых», и даже Porsche Cayenne по цене разбитой «Приоры». Чем обернется такая покупка — задача даже не для Ванги: тут все намного сложнее. Но всегда — с легким разочарованием.

Классический пример, которых, на самом деле, невероятно много, можно озаглавить «есть запрет — но ездить можно». Покупателю расскажут, что машина продается со скидкой в силу юридических ограничений, наложенных на собственника, поэтому он может не только сэкономить, но и смело летать под камерами, исправно пользоваться выделенками и никогда не платить налоги. Вот такое роскошное предложение, шитое белыми нитками. Однако же люди ведутся...

Фото: globallookpress.com

Напомним, что юридические ограничения на транспортные средства накладываются по самым разным причинам. В одном случае — это «забытые штрафы, оплатив которые можно перерегистрировать машину на себя, а в другом — судебные дела. Например, невыплаченные алименты: «перешагнуть» через них не сможет ни один, даже самый жадный «постановщик на учет». С таким запретом машину нигде не оформить. Ну и зачем же тогда оформлять, спросите? Езжай — наслаждайся, на камеры из окошка поплевывая: полная безнаказанность. А вот и нет! Очень даже «наказанность».

Во-первых, автомобиль могут изъять по суду: как только будет вынесен вердикт, соответствующее решение поступит судебным приставам, а те очень оперативно связываются с ГАИ и находят на бескрайних только на первый взгляд дорогах России искомое ТС. Во-вторых, набранные штрафы со временем точно так же поступают к приставам, которые регулярно проводят рейды с полицейскими в поисках неплательщиков. Машину остановят на пикете, проверят документы и отправят на штрафстоянку. Откуда, в свою очередь, ее сможет забрать только ее законный владелец: тот, чья фамилия значится в СТС и ПТС. Все остальные — нет, не смогут, никак и даже за деньги.

Таким нехитрым образом, подменяя понятия, автокупцы продают малограмотным гражданам фактически одноразовый автомобиль, который доедет только до первого полицейского. Там его, конечно, будут уже ожидать: информация с комплексов фото- и видеофиксации поступит к постовым, а те, в свою очередь, элегантно выдернут из потока нужное авто. И никакие договоры купли-продажи их не заинтересуют. Чудес не бывает: бесплатный сыр — только в мышеловке.