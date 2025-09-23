В Совете Федерации предложили отказаться от машин с правым рулем в России

Первому вице-премьеру Денису Мантурову поступил проект предложения о постепенном отказе от праворульных автомобилей в стране. Автором инициативы стал глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Как уточняет «Коммерсант», сенатор призвал комбинировать ограничения со стимулирующими мерами. Речь идет о том, чтобы пересаживать россиян на классический леворульный транспорт постепенно, параллельно внедряя новые программы субсидирования покупки автомобилей. По мнению г-на Кутепова, в результате обстановка на отечественных дорогах станет безопаснее.

Концептуально подобные нововведения могут помочь омолодить российский автопарк, отметили в Минпромторге. Однако на сегодняшний день никто не собирается принуждать население переходить на автомобили с левым расположением руля.

Три года назад в нашей стране произошло 14,2 тыс. ДТП с участием праворульных автомобилей. А в 2024-м количество подобных инцидентов перевалило за 16 тыс. Помимо всего прочего, рост подобных аварий можно объяснить пополнением автопарка РФ за счет выросшей доли импорта. За названный период у нас накопилось 3,53 млн машин с правым рулем вместо прежних 3,4.