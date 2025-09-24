В МВД не поддержали идею отказа от праворульных машин в России

Инициатива о введении ограничений на автомобили с правым расположением руля в России не нашла одобрения МВД. Министерство не разделяет подобные идеи, не выдвигает их и не собирается поддерживать.

Как пишет РИА Новости, официальный представитель МВД России Ирина Волк пояснила, что ведомство однозначно выступает против дополнительных обременений на праворульные автомобили. Для них не предусмотрено появления отдельных тарифов утилизационного сбора и ограничений поставок в Россию, речь о постепенном пересаживании россиян на машины с традиционным рулем тоже не идет.

Комментарий г-жи Волк связан с публикациями в отечественных средствах массовой информации, где указано, что в нашей стране в обозримом будущем могут «наступить на горло» любителям праворульных моделей.

Согласно статистике прошлого года, удельный вес числа погибших в дорожных авариях с участием праворульных автомобилей составил около 12%, отметила представитель МВД. По ее словам, исследование рисков при использовании таких машин заложено в проект новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения. В будущем должны появиться механизмы адаптации инфраструктуры и машин с правым рулем.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что отказаться от машин с правым рулем в России предложили в Совете Федерации.