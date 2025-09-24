В России хотят массово штрафовать водителей с помощью дронов

В нашей стране задумались о правовой базе, которая позволит использовать беспилотники для автоматической фиксации нарушений ПДД. Однако на сегодняшний день реализовать такой проект невозможно, поскольку идет СВО.

Гаишники уже применяли БПЛА, но в ручном режиме

Как сообщает «Коммерсантъ», перспективы применения беспилотных авиационных систем (БАС) обсуждались на круглом столе в Совфеде. По мнению сенатора Игоря Трескова, после окончания спецоперации в нашей стране начнут повсеместно использовать дроны, поэтому подбором соответствующей правовой базы нужно заниматься уже сейчас.

Например, нормативная база потребуется в тех случаях, когда автомобилисты пожелают оспорить штраф, вынесенный с помощью беспилотника. Помимо всего прочего, необходимо разработать регламент передачи данных с БАС в базу Госавтоинспекции, а также систему сертификации камер нового типа.

Речь зашла и о фиксации мелких ДТП с помощью дронов, что позволит не вызывать на место происшествия сотрудников ГАИ. Уже оценивается перспектива создания автономных станций БПЛА на крышах зданий российских городов.

Ранее МВД применяло дроны, дирижабли и аэростаты. В 2022-2023 годах это помогло выявить 35 тыс. нарушений в 29 регионах страны, включая выезды на обочину и движение по встречной полосе.