627

В Госдуму внесли законопроект о частоте штрафов с камер за отсутствие ОСАГО

Для реализации проекта дорабатывают необходимый софт

В нижнюю палату отечественного парламента внесен законопроект, согласно которому при отсутствии полиса ОСАГО водителей будут штрафовать не чаще раза в сутки с помощью дорожных камер. Ожидается, что документ вступит в силу в следующем году.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В Госдуму внесли законопроект о частоте штрафов с камер за отсутствие ОСАГО

О судьбе соответствующего документа в своем телеграм-канале рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По мнению авторов инициативы, введение альтернативного механизма контроля оформления ОСАГО подстегивает исключение «автогражданки» из пакета документов, необходимых при регистрации машин в ГАИ. Полис не требуется для постановки авто на учет с 1 марта 2025 года.

Грядущий закон, регулирующий частоту штрафов по ОСАГО автоматическими комплексами фото- и видефиксации, должен вступить в силу 1 сентября 2026 года, пишет Всероссийский союз страховщиков (ВСС) в своем телеграм-паблике. Согласно данным организации, сроки связаны с модернизацией программного комплекса «Паутина», который применяют для автоматизации работы центров фиксации нарушений ПДД.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему страховщики неожиданно стали увеличивать выплаты по ОСАГО.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует