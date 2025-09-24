В Госдуму внесли законопроект о частоте штрафов с камер за отсутствие ОСАГО

В нижнюю палату отечественного парламента внесен законопроект, согласно которому при отсутствии полиса ОСАГО водителей будут штрафовать не чаще раза в сутки с помощью дорожных камер. Ожидается, что документ вступит в силу в следующем году.

О судьбе соответствующего документа в своем телеграм-канале рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По мнению авторов инициативы, введение альтернативного механизма контроля оформления ОСАГО подстегивает исключение «автогражданки» из пакета документов, необходимых при регистрации машин в ГАИ. Полис не требуется для постановки авто на учет с 1 марта 2025 года.

Грядущий закон, регулирующий частоту штрафов по ОСАГО автоматическими комплексами фото- и видефиксации, должен вступить в силу 1 сентября 2026 года, пишет Всероссийский союз страховщиков (ВСС) в своем телеграм-паблике. Согласно данным организации, сроки связаны с модернизацией программного комплекса «Паутина», который применяют для автоматизации работы центров фиксации нарушений ПДД.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему страховщики неожиданно стали увеличивать выплаты по ОСАГО.