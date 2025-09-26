Подставная пожарная машина: ГИБДД подвела итоги хитрого рейда в в Пензе

Операция по поимке нарушителей состоялась днем 25 сентября. Ее приурочили к ужесточению правил поведения на дороге при появлении машин оперативных служб с мигалками, которое произошло 1 сентября.

Чтобы выявить нарушителей, сотрудники дорожной полиции привлекли к мероприятию пожарных. Те — естественно, на служебном автомобиле — прокатились по улицам Пензы, проверяя, как обычные водители соблюдают ужесточенные правила. Сотрудники ГИБДД все это время были рядом и внимательно наблюдали за ситуацией.

Как сообщает портал www.penzainform.ru, в ходе рейда гаишники поймали трех автомобилистов, которые не предоставили преимущество спецтранспорту. В отношении каждого водителя составили административные протоколы по соответствующей статье КоАП РФ.

В ведомстве напомнили, что новые нормы призваны повысить безопасность и обеспечить беспрепятственный проезд для бригад экстренного реагирования к месту происшествий. И подчеркнули, что подобные профилактические мероприятия будут проходить и в дальнейшем.