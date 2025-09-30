В Госдуме призвали частично отказаться от утильсбора на автомобили

Депутаты Госдумы разработали новый законопроект, позволяющий не всегда платить утилизационный сбор на автомобили. Нижней палате парламента предстоит рассмотреть поправки в закон «Об отходах производства и потребления».

Как сообщают «Известия», соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности парламента. Суть нововведений в том, что от оплаты утильсбора предложили освободить автомобили, помещенные под процедуру «таможенного склада, свободного склада или переработки на таможенной территории».

По мнению авторов поправок, вышеуказанная категория транспортных средств (ТС) сохраняет статус зарубежной продукции, обычно подобные таможенные процедуры завершаются обратным вывозом товаров. Но в этом случае машины не находятся в свободном обращении на территории России, и ездить по нашим дорогам на них не удастся.

В результате взимание утильсбора представляется необоснованным, подчеркнуто в пояснительной записке к законопроекту. Уточняется, что все налоги и сборы будут уплачены в полном объеме, если таможенники разрешать пользоваться конкретной машиной в России.

